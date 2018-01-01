Американская королева бурлеска порадовала поклонников обнаженкой

Эпатажная американская модель и певица Дита фон Тиз, также известная как "королева бурлеска" и экс-супруга скандального исполнителя Мэрилина Мэнсона, поделилась пикантной фотографией.

Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре звезда запечатлена с обнаженной грудью. Таким образом Дита приглашает подписчиков на свою новогоднюю вечеринку.

Дита фон Тиз Instagram @ditavonteese

Новости Королева бурлеска вызвала ажиотаж в сети резкой сменой образа

Откровенная фотография знаменитости собрала почти 100 тыс. лайков и несколько сотен комментариев.

В них подписчики Диты поздравили ее с Новым годом и признались в любви.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Дита фон Тиз прогулялась по Венеции в платье-вышиванке украинского дизайнера Виты Кин.