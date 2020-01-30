Американка со сколиозом стала популярной моделью: горячие фото красотки

22-летняя американка Яслен Селемень стала популярной моделью, несмотря на сколиоз.

Как пишет Daily Star, в школе девушка каждый день носила корсет, поэтому чувствовала себя неуверенно. Более того, Яслен боялась, что кто-то из одноклассников заметит корсет и начнет смеяться над ней.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

"Я все время ходила в огромной толстовке, несмотря на жару, и практически не контактировала с людьми в школе из-за моей болезни. О моем диагнозе знали только двое друзей. Это убивало меня изнутри", – говорит Селемень.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Кроме того, девушка не могла заниматься спортом, потому что стеснялась переодеваться в раздевалке:

"Физкультура была моим любимым предметом в школе, но я не решалась показать свою спину незнакомцам".

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Однако лечение оказалось успешным, и Яслен не понадобилась операция.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

По словам Селемень, после того, как она перестала носить корсет, она решила создать аккаунт в Instagram. Спустя время бренд купальников предложил ей поучаствовать в бесплатной фотосессии, после которой страница девушки становилась все более популярной в соцсети.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Сейчас за страницей Яслен в Instagram следит более 1 млн подписчиков.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Со своими поклонниками девушка регулярно делится откровенными фотографиями, которые набирают тысячи лайков.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Белла Хадид поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!