Аллергия на косметику: из-за чего появляется и как ее предотвратить

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что в основном причиной аллергии на косметику являются минеральные масла, парабены, искусственные консерванты, синтетические ароматизаторы, эмульгаторы и красители.

Так, на своей странице в Instagram он объяснил, как можно свести к минимуму вероятность ее появления. Во-первых, педиатр посоветовал выбирать более натуральную косметику, не содержащую агрессивных компонентов.

Фото: lady.tochka.net

Также он призвал проверять в составе продукта наличие искусственных ароматизаторов. И не выбирать косметику с насыщенным ярким цветом.

Фото: kontinent-krasoty.ru

Кроме того, Комаровский отметил, что перед применением нужно обязательно тестировать косметику на небольшом участке тела.

Фото: timeout.ru

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