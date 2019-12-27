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27 декабря • обновлено в 12:49
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/ Красота

Аллергия на косметику: из-за чего появляется и как ее предотвратить

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Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что в основном причиной аллергии на косметику являются минеральные масла, парабены, искусственные консерванты, синтетические ароматизаторы, эмульгаторы и красители.

Так, на своей странице в Instagram он объяснил, как можно свести к минимуму вероятность ее появления. Во-первых, педиатр посоветовал выбирать более натуральную косметику, не содержащую агрессивных компонентов.

Аллергия на косметику: из-за чего появляется и как ее предотвратить

Фото: lady.tochka.net

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Также он призвал проверять в составе продукта наличие искусственных ароматизаторов. И не выбирать косметику с насыщенным ярким цветом.

Аллергия на косметику: из-за чего появляется и как ее предотвратить

Фото: kontinent-krasoty.ru

Кроме того, Комаровский отметил, что перед применением нужно обязательно тестировать косметику на небольшом участке тела.

Аллергия на косметику: из-за чего появляется и как ее предотвратить

Фото: timeout.ru

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Дмитрий Комаров
Место
Украина
Теги
Красота косметика аллергия
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