Адель сильно похудела: как сейчас выглядит популярная певица

Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем Саймоном Конекки, впечатляющее похудела.
Как сообщает таблоид The Sun, 31-летняя звезда распрощалась с пышными формами и буквально поразила поклонников, когда продемонстрировала стройную фигуру на роскошной вечеринке в честь дня рождения рэпера Дрейка.
Адель после и до похудения
На торжественное мероприятие звезда пришла в роскошном черном платье с открытыми плечами, которое подчеркивало тонкую талию певицы и худые руки.
Адель на вечеринке у Дрейка
instagram/adele
Уточняется, что после болезненного развода с мужем Адель сменила слезы на пот, а именно – активно занялась фигурой в спортзале.
Адель показала стройную фигуру
The Mega Agency
При этом, знаменитость неоднократно ранее говорила, что была абсолютно довольна своей внешностью. Однажды в интервью журналу People она даже заявляла: "Большая часть индустрии знала: если кто-нибудь осмелится мне сказать "худей", они не будут работать со мной".
Но, судя по кадрам, сейчас артистка вполне довольна своей новой фигурой. Ей нравится образ жизни и режим, которые позволяют держать себя в тонусе.
Адель и Дрейк
instagram/portaladelebr
Адель и Дрейк на вечеринке
instagram/portaladelebr
Адель сильно похудела
The Mega Agency
Как Адель выгладела раньше – фото до похудения
Адель в пижаме до похудения
instagram/adele
Адель до похудения на сцене
instagram/adele
Адель в халате
instagram/adele
Адель до похудения
instagram/adele
Как ранее писал OBOZREVATEL, Адель и ее бывший муж долго скрывали свои отношения. В 2011 году поползли слухи, что они встречаются, потому что их заметили вместе. Уже на следующий год у пары родился сын Аджело.
В 2017 году на церемонии вручения Grammy певица сверкнула обручальным кольцом, подтвердив, что вышла замуж, однако в конце апреля стало известно о разводе. В 2017 году она попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.
Недавно она засветилась с новым бойфрендом на публике. Адель получила множество наград благодаря хитам Someone Like You, Hello и Skyfall. Три ее альбома с 2008 года возглавляли чарты 37 недель.
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