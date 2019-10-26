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26 октября • обновлено в 19:03
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Адель сильно похудела: как сейчас выглядит популярная певица

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Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем Саймоном Конекки, впечатляющее похудела.

Как сообщает таблоид The Sun, 31-летняя звезда распрощалась с пышными формами и буквально поразила поклонников, когда продемонстрировала стройную фигуру на роскошной вечеринке в честь дня рождения рэпера Дрейка.

Адель после и до похудения

Адель после и до похудения

На торжественное мероприятие звезда пришла в роскошном черном платье с открытыми плечами, которое подчеркивало тонкую талию певицы и худые руки.

Адель на вечеринке у Дрейка

Адель на вечеринке у Дрейка

instagram/adele

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Уточняется, что после болезненного развода с мужем Адель сменила слезы на пот, а именно – активно занялась фигурой в спортзале.

Адель показала стройную фигуру

Адель показала стройную фигуру

The Mega Agency

При этом, знаменитость неоднократно ранее говорила, что была абсолютно довольна своей внешностью. Однажды в интервью журналу People она даже заявляла: "Большая часть индустрии знала: если кто-нибудь осмелится мне сказать "худей", они не будут работать со мной".

Но, судя по кадрам, сейчас артистка вполне довольна своей новой фигурой. Ей нравится образ жизни и режим, которые позволяют держать себя в тонусе.

Адель и Дрейк

Адель и Дрейк

instagram/portaladelebr

Адель и Дрейк на вечеринке

Адель и Дрейк на вечеринке

instagram/portaladelebr

Адель сильно похудела

Адель сильно похудела

The Mega Agency

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Адель в пижаме до похудения

Адель в пижаме до похудения

instagram/adele

Адель до похудения на сцене

Адель до похудения на сцене

instagram/adele

Адель в халате

Адель в халате

instagram/adele

Адель до похудения

Адель до похудения

instagram/adele

Как ранее писал OBOZREVATEL, Адель и ее бывший муж долго скрывали свои отношения. В 2011 году поползли слухи, что они встречаются, потому что их заметили вместе. Уже на следующий год у пары родился сын Аджело.

В 2017 году на церемонии вручения Grammy певица сверкнула обручальным кольцом, подтвердив, что вышла замуж, однако в конце апреля стало известно о разводе. В 2017 году она попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

Недавно она засветилась с новым бойфрендом на публике. Адель получила множество наград благодаря хитам Someone Like You, Hello и Skyfall. Три ее альбома с 2008 года возглавляли чарты 37 недель.

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Персоны
Адель Дрейк
Теги
похудение Красота шоу-бизнес
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