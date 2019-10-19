"Абсолютно одинаковые!" Фото Пугачевой и Орбакайте без макияжа взбудоражило сеть

Примадонна российский эстрады Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте вызвали ажиотаж в сети совместным фото.

На странице дочки певицы Лизы в Instagram обнародован кадр, на котором женщины делают селфи без макияжа, показав лица крупными планами.

"Дочки матери", – подписано под фотографией, на которой позируют две очень похожие внешне женщины.

На это обратили внимание многочисленные поклонники в комментариях. Пугачеву и Орбакайте назвали близняшками.

Пугачева и Орбакайте без макияжа instagram/elizaveta_galkinaa

"Близняшки", "Ой, девочки, вы же одинаковые", "Очень похожи", "Сестры", "Фото не новое, но именно на нем так явно видно сходство мамы и дочки", "Одно лицо", – прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно примадонна с дочерями восхитила поклонников совместным кадром.

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