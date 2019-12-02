Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size ошарашила фото на последних месяцах беременности

Известная американская модель формата plus-size и одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм шокировала сеть откровенным фото.
В своих Instagram-stories модель, которая находится сейчас на последних месяцах беременности, опубликовала снимок, на котором сфотографирована полностью голой.
Эшли Грэм
Инстаграм
Голую грудь 32-летняя Эшли прикрыла рукой. Звезда, которая заявляла, что не использует фотошоп, и в этот раз отказалась от ретуши.
В кадре Грэм позирует без макияжа, а также демонстрирует растяжки и целлюлит.
Эшли Грэм
Примечательно, что модель известна своей любовью к откровенным фото. И даже беременность не стала помехой для Эшли.
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что культовая модель формата plus-size Эшли Грэм сверкнула необъятной грудью на новом снимке.
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