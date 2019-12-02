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2 декабря • обновлено в 12:53
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/ Красота

Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size ошарашила фото на последних месяцах беременности

1.8т
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Известная американская модель формата plus-size и одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм шокировала сеть откровенным фото.

В своих Instagram-stories модель, которая находится сейчас на последних месяцах беременности, опубликовала снимок, на котором сфотографирована полностью голой.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Инстаграм

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Пышнотелая модель Эшли Грэм засветила обнаженную грудь во время примерки

Голую грудь 32-летняя Эшли прикрыла рукой. Звезда, которая заявляла, что не использует фотошоп, и в этот раз отказалась от ретуши.

В кадре Грэм позирует без макияжа, а также демонстрирует растяжки и целлюлит.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram

Примечательно, что модель известна своей любовью к откровенным фото. И даже беременность не стала помехой для Эшли.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что культовая модель формата plus-size Эшли Грэм сверкнула необъятной грудью на новом снимке.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эшли Грэм
Место
США
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