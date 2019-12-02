Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size ошарашила фото на последних месяцах беременности

Известная американская модель формата plus-size и одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм шокировала сеть откровенным фото.

В своих Instagram-stories модель, которая находится сейчас на последних месяцах беременности, опубликовала снимок, на котором сфотографирована полностью голой.

Эшли Грэм Инстаграм

Новости Пышнотелая модель Эшли Грэм засветила обнаженную грудь во время примерки

Голую грудь 32-летняя Эшли прикрыла рукой. Звезда, которая заявляла, что не использует фотошоп, и в этот раз отказалась от ретуши.

В кадре Грэм позирует без макияжа, а также демонстрирует растяжки и целлюлит.

Эшли Грэм Instagram

Примечательно, что модель известна своей любовью к откровенным фото. И даже беременность не стала помехой для Эшли.

Эшли Грэм Instagram

Эшли Грэм Instagram

Эшли Грэм Instagram

Эшли Грэм Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что культовая модель формата plus-size Эшли Грэм сверкнула необъятной грудью на новом снимке.

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