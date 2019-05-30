Абсолютно голая Чехова показала пикантное фото в ванной

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой в ванной с пеной.

"Из всех водных процедур моя самая любимая — это горячая ванна. Меня хлебом не корми — дай только в пене поваляться", — написала Чехова.

Анфиса Чехова Фото из Instagram

Анфиса Чехова голая в ванной Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Божественная, изумительная и сногсшибательная красавица", "Анфиса, ты у нас такая шалунья", "Красивое тело", "В тебе много секса", — прокомментировали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Анфиса Чехова в соблазнительном купальнике Фото из Instagram

Анфиса Чехова в белье Фото из Instagram

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анфиса Чехова оголила грудь Фото из Instagram

Анфиса Чехова в ночнушке Фото из Instagram

Анфиса Чехова в соблазнительном купальнике Фото из Instagram

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анфиса Чехова похвасталась фигурой Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова взбудоражила сеть серией горячих снимков. Знаменитость позировала перед камерой с голой грудью, едва прикрывая ее.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!