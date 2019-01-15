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Абсолютно голая: Астафьева удивила новым откровенным фото

2.9тЧитать материал на украинском

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.

Фото опубликовано в Stories Instagram-аккаунта Астафьевой. На нем она позирует на балконе гостиничного номера на острове Бали.

Абсолютно голая: Астафьева удивила новым откровенным фото

instagram.com/da_astafieva

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Абсолютно голая: Астафьева удивила новым откровенным фото

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева провела на Бали 7 дней. На протяжении отдыха певица радовала фанов откровенными снимками. Так, артистка восхитила поклонников в сети серией горячих фото в купальнике, а также без него.

Де Лаос?

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

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Персона
Даша Астафьева
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