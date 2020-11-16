71-летняя модельер Вера Вонг раскрыла секрет сохранения молодости

Юля Ухина
Юля Ухина
Красота
1,8 т.
Вера Вонг

Американский модельер, культовый дизайнер свадебных платьев Вера Вонг заявила, что секретом ее нестареющей внешности и подтянутой фигуры является спортивное прошлое.

Так, в молодости она была профессиональной фигуристкой, а также ​​танцовщицей в американской балетной школе. Об этом Вонг рассказала в интервью изданию People, отметив, что до сих пор занимается спортом.

"Когда вы физически активны первые 16 лет своей жизни, это остается с вами, поскольку существует мышечная память. Поэтому советую всем заниматься спортом, чтобы в любом возрасте выглядеть молодо и подтянуто... Я вот, например, до сих пор тренируюсь, чтобы держать мышцы в тонусе", – пояснила дизайнер.

Вера Вонг раскрыла секреты молодости

Вонг также добавила, что главным и необходимым инструментом поддержания своего внешнего вида она считает полноценный сон.

"Мне нужно отдыхать, а сон – это регенератор и важная составляющая. И, конечно, водка, ведь это так здорово иметь возможность расслабиться с помощью коктейля", – добавила она.

Вера Вонг в откровенном наряде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.

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