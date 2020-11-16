71-летняя модельер Вера Вонг раскрыла секрет сохранения молодости

Американский модельер, культовый дизайнер свадебных платьев Вера Вонг заявила, что секретом ее нестареющей внешности и подтянутой фигуры является спортивное прошлое.

Так, в молодости она была профессиональной фигуристкой, а также ​​танцовщицей в американской балетной школе. Об этом Вонг рассказала в интервью изданию People, отметив, что до сих пор занимается спортом.

"Когда вы физически активны первые 16 лет своей жизни, это остается с вами, поскольку существует мышечная память. Поэтому советую всем заниматься спортом, чтобы в любом возрасте выглядеть молодо и подтянуто... Я вот, например, до сих пор тренируюсь, чтобы держать мышцы в тонусе", – пояснила дизайнер.

Вонг также добавила, что главным и необходимым инструментом поддержания своего внешнего вида она считает полноценный сон.

"Мне нужно отдыхать, а сон – это регенератор и важная составляющая. И, конечно, водка, ведь это так здорово иметь возможность расслабиться с помощью коктейля", – добавила она.

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