70 инъекций коллагена: американка пошла на неожиданный шаг ради красоты

Жительница Лос-Анджелеса, мать троих детей Марсела Иглесиас сделала 70 инъекций коллагена в живот, чтобы вернуть себе шесть кубиков пресса.

Как сообщает Daily Mail, на подтяжку живота девушка потратила 2000 долларов. Она была сделана доктором Алейксом Бацци, который использовал метод паутины. Отмечается, что данная процедура предназначена для того, чтобы сохранить мышцы пресса сильными, а кожу — эластичной.

"Результат процедуры, которую осуществил доктор Алейкс Бацци, будет виден уже через три месяца и может сохраниться на год. Данное вмешательство должно сгладить мой живот и предотвратить обвисание кожи. И мне нравится тот факт, что для этого мне не нужно было идти под нож", — рассказала Марсела.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Также она добавила, что планирует поддерживать результат с помощью здорового питания и регулярных физических упражнений.

Фото: Daily Mail

"Понадобится несколько месяцев, чтобы увидеть полный эффект. Но мне все равно нужно будет продолжать ходить в спортзал, есть питательную еду и поддерживать свой образ жизни, поскольку "быстрых решений" и чудес не существует", — поделилась Иглесиас.

Кроме того она отметила, что теперь рассматривает больше процедур паутины. В будущем девушка планирует сделать подтяжку лица.

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