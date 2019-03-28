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/Красота

69-летняя Пугачева засветилась в дерзком кожаном наряде: фото и видео

1.6тЧитать материал на украинском

69-летняя российская звезда Алла Пугачева вышла в свет в молодежном кожаном наряде, чем удивила своих поклонников.

Так, легендарная артистка стала гостьей показа Yudashkin Kids, который прошел в рамках Недели моды в Москве. Певица поддержала свою пятилетнюю дочь Лизу Галкину, которая вышла на подиум, чтобы представить одежду бренда. Снимки и видео с примадонной опубликованы в Instagram.

Пугачева сидела в первом ряду и заметно волновалась перед началом показа. Звезда эстрады выбрала для выхода молодежный наряд: кожаную косуху и брюки, кепку и сверкающую черную блузу, расшитую пайетками.

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Образ примадонны произвел фурор среди ее поклонников, которые в комментариях назвали артистку "королевой"и высказали ряд других комплиментов.

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69-летняя Пугачева засветилась в дерзком кожаном наряде: фото и видео

69-летняя Пугачева засветилась в дерзком кожаном наряде: фото и видео

69-летняя Пугачева засветилась в дерзком кожаном наряде: фото и видео

69-летняя Пугачева засветилась в дерзком кожаном наряде: фото и видео

69-летняя Пугачева засветилась в дерзком кожаном наряде: фото и видео

69-летняя Пугачева засветилась в дерзком кожаном наряде: фото и видео

69-летняя Пугачева засветилась в дерзком кожаном наряде: фото и видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с танцующей 69-летней Аллой Пугачевой. Так, в белоснежном наряде она, вместе со своей дочкой Елизаветой Галкиной, отжигала под композицию "Mambo Italiano".

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Персоны
Алла ПугачеваВалентин Юдашкин
Теги
шоу-бизнесНовости России
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