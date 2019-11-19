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19 ноября • обновлено в 22:03
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/ Красота

67-летняя Аллегрова вызвала споры из-за голой груди: откровенные фото

3.1т
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Известная российская певица Ирина Аллегрова вызвала ажиотаж нескромным нарядом.

Соответствующими снимками 67-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав удивление поклонников из-за голой груди.

"Счастье – самая желанная и непонятная вещь на свете, можно добавить: и самая трудноуловимая", – подписала она.

Аллегрова вызвала споры голой грудью

Аллегрова вызвала споры голой грудью

instagram/irinaallegrova

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Среди поклонников разгорелись споры по поводу декольте артистки. Одни написали, что она великолепно выглядит, как для своего возраста. Другим же такой концертный образ показался слишком экстравагантным.

Ирина Аллегрова - голая грудь

Ирина Аллегрова - голая грудь

instagram/irinaallegrova

"Зачем в этом возрасте оголяться?! Уже неприлично", "Шикарнейшая женщина", "Все туда же с оголенной грудью", "Вы последнее время только в этом платье выступаете", "Неприлично грудь видна", – отреагировали пользователи.

67-летняя Аллегрова вызвала споры из-за голой груди: откровенные фото
67-летняя Аллегрова вызвала споры из-за голой груди: откровенные фото
67-летняя Аллегрова вызвала споры из-за голой груди: откровенные фото
67-летняя Аллегрова вызвала споры из-за голой груди: откровенные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году она уже выступала в этом платье. В тот раз образ Аллегровой также вызвал споры.

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Персона
Ирина Аллегрова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Она что ещё жива?я думал ей уже сто лет
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