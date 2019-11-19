67-летняя Аллегрова вызвала споры из-за голой груди: откровенные фото

Известная российская певица Ирина Аллегрова вызвала ажиотаж нескромным нарядом.
Соответствующими снимками 67-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав удивление поклонников из-за голой груди.
"Счастье – самая желанная и непонятная вещь на свете, можно добавить: и самая трудноуловимая", – подписала она.
Аллегрова вызвала споры голой грудью
instagram/irinaallegrova
Среди поклонников разгорелись споры по поводу декольте артистки. Одни написали, что она великолепно выглядит, как для своего возраста. Другим же такой концертный образ показался слишком экстравагантным.
Ирина Аллегрова - голая грудь
instagram/irinaallegrova
"Зачем в этом возрасте оголяться?! Уже неприлично", "Шикарнейшая женщина", "Все туда же с оголенной грудью", "Вы последнее время только в этом платье выступаете", "Неприлично грудь видна", – отреагировали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году она уже выступала в этом платье. В тот раз образ Аллегровой также вызвал споры.
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