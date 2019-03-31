66-летняя украинская модель раскрыла секрет "вечной молодости"

66-летняя украинская модель Лариса Михальцова рассказала, как ей удается не стареть.

Об этом Михальцова рассказала в интервью "Експрес". По ее словам, секрет в правильном питании и постоянных физических усилиях.

"Моим неизменным "тренажером" является баян. Он весит 13 килограммов. Играю каждый день по два-три часа. В общем, считаю, что о своей физической форме нужно заботиться всегда. Я с юности занималась художественной гимнастикой, волейболом, настольным теннисом. Впоследствии мы с мужем увлеклись большим теннисом. А последние полгода воплощаю одну из своих крупнейших мечтаний — танцую", — рассказала модель.

Лариса Михальцова BBC

Лариса Михальцова BBC

Лариса Михальцова Без Табу

Лариса Михальцова BBC

Лариса Михальцова Без Табу

Лариса Михальцова Без Табу

Также Михальцова объяснила, как она питается. По ее словам, рацион очень прост.

"Предпочитаю простую, здоровую пищу: каши, рыбу, брынзу, сало ... Каждый день съедаю 1 - 2 домашние яйца. Черный шоколад люблю. Иногда выпиваю 150 миллилитров красного вина - его делает мой муж. На чай сушу и замораживаю цвет чайной розы, которую выращиваем на огороде. Имею пищевые табу - колбасы, консервы, торты", — поделилась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 Михальцова вошла в престижный рейтинг BBC, став одной из самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира.

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