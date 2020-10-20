65-летняя актриса раскрыла секреты молодости и красоты

Юля Ухина
Юля Ухина
Красота
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65-летняя актриса раскрыла секреты молодости и красоты

65-летняя актриса Мишель Им из Гонконга рассказала о том, как следит за собой и сохраняет молодость и красоту.

Ее слова приводит издание Independent News & Media. По словам женщины, первым секретом ее красоты является питание. Она ест много китайских тонизирующих супов и пьет костные бульоны, богатые коллагеном. Помимо этого, актриса включила в свой рацион богатую антиоксидантами пищу: помидоры, шпинат и голубику.

65-летняя актриса раскрыла секреты молодости и красоты

Вторым важным аспектом сохранения молодости она называет физическую активность.

"Упражнениями можно вылечить что угодно, это самое окупающееся вложение в вашей жизни... Я регулярно хожу на пробежки и в походы", – поделилась Мишель.

65-летняя актриса раскрыла секреты молодости и красоты
65-летняя актриса раскрыла секреты молодости и красоты

Последним секретом Им назвала постоянное использование солнцезащитного крема. Также она старается наносить легкий макияж или обходиться вовсе без него, чтобы кожа лица могла дышать.

65-летняя актриса раскрыла секреты молодости и красоты
65-летняя актриса раскрыла секреты молодости и красоты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.

Красота