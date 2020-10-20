65-летняя актриса раскрыла секреты молодости и красоты

65-летняя актриса Мишель Им из Гонконга рассказала о том, как следит за собой и сохраняет молодость и красоту.

Ее слова приводит издание Independent News & Media. По словам женщины, первым секретом ее красоты является питание. Она ест много китайских тонизирующих супов и пьет костные бульоны, богатые коллагеном. Помимо этого, актриса включила в свой рацион богатую антиоксидантами пищу: помидоры, шпинат и голубику.

Вторым важным аспектом сохранения молодости она называет физическую активность.

"Упражнениями можно вылечить что угодно, это самое окупающееся вложение в вашей жизни... Я регулярно хожу на пробежки и в походы", – поделилась Мишель.

Последним секретом Им назвала постоянное использование солнцезащитного крема. Также она старается наносить легкий макияж или обходиться вовсе без него, чтобы кожа лица могла дышать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.