Фотошоп? 62-летняя звезда Голливуда поразила сеть фото в белье

Известная американская актриса Мелани Гриффит поразила поклонников снимком в нижнем белье.

62-летняя звезда доказала, что женщины в возрасте 50+ могут выглядеть безупречно даже без одежды. Соответствующим кадром она поделилась на своей странице в Instagram.

Мария Браво, Мелани Гриффит и Ева Лонгория instagram/melaniegriffith

В частности, Гриффит позировала в белье стилистов Джейми Мизрахи и Симона Харуша, которые выпустили свою линию. Образ актриса дополнила туфлями на шпильках. На фото звезда выглядела стройной и свежей, на что обратили внимание поклонники.

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"Я люблю все, что они делают, и хочу каждую вещь из их коллекции", – подписала Мелани под фото.

Мелани Гриффит поразила снимком в белье instagram/melaniegriffith

В комментариях написали, что она "сексуальная", "великолепная" и "выглядит потрясающе". Многие задались вопросом, как она в своем возрасте "может оставаться такой невероятно красивой". Также пользователи предположили, что она либо сильно похудела, либо использовала фотошоп.

Гриффит в купальнике (справа) instagram/melaniegriffith

Гриффит в купальнике instagram/melaniegriffith

Как сообщал OBOZREVATEL, Мелани Гриффит является большой поклонницей пластической хирургии. Список звезд, на внешности которых это плохо отразилось, можно узнать в нашем материале.

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