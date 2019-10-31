Фотошоп? 62-летняя звезда Голливуда поразила сеть фото в белье

Известная американская актриса Мелани Гриффит поразила поклонников снимком в нижнем белье.
62-летняя звезда доказала, что женщины в возрасте 50+ могут выглядеть безупречно даже без одежды. Соответствующим кадром она поделилась на своей странице в Instagram.
Мария Браво, Мелани Гриффит и Ева Лонгория
instagram/melaniegriffith
В частности, Гриффит позировала в белье стилистов Джейми Мизрахи и Симона Харуша, которые выпустили свою линию. Образ актриса дополнила туфлями на шпильках. На фото звезда выглядела стройной и свежей, на что обратили внимание поклонники.
"Я люблю все, что они делают, и хочу каждую вещь из их коллекции", – подписала Мелани под фото.
Мелани Гриффит поразила снимком в белье
instagram/melaniegriffith
В комментариях написали, что она "сексуальная", "великолепная" и "выглядит потрясающе". Многие задались вопросом, как она в своем возрасте "может оставаться такой невероятно красивой". Также пользователи предположили, что она либо сильно похудела, либо использовала фотошоп.
Гриффит в купальнике (справа)
instagram/melaniegriffith
Гриффит в купальнике
instagram/melaniegriffith
Как сообщал OBOZREVATEL, Мелани Гриффит является большой поклонницей пластической хирургии. Список звезд, на внешности которых это плохо отразилось, можно узнать в нашем материале.
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