60-летняя американка выглядит на 30: женщина раскрыла секрет "вечной молодости"

60-летняя Доун Хабшер из США рассказала, что занятия спортом, растительное питание, правильный уход за кожей, сон и потребления дневной нормы воды помогает ей сохранить молодость.

Женщина воспитывает 30-летнюю дочь Шер. Их часто называют сестрами-близнецами. Доун и Шер гордятся своим сходством и подчеркивают его одинаковыми образами. Они создали совместную страницу в Instagram, на которую подписано 75 тысяч пользователей, пишет Daily Mail.

"Ребята, с которыми я встречалась, всегда говорили: "Я знаю, как ты будешь выглядеть через 30 лет". Однажды мамин друг говорил с ней, думая, что разговаривает со мной", – поделилась Шер.

Доун с дочерью Шер Instagram @cherhubsher

Доун призналась, что дочь ей помогает следить за новыми стилями и трендами. В них одинаковый размер одежды, поэтому они любят меняться гардеробом.

"Возраст – это всего лишь цифры. Самое важное – позитивный настрой", – заверила Доун.

Доун с дочерью Шер Instagram @cherhubsher

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон раскрыла свои секреты молодости и красоты. По словам Ирины, она уже долгие годы придерживается вегетарианского типа питания и ежедневно занимается йогой по 2 часа.