55-летнюю Распутину перестали узнавать после неудачной пластики: появились фото

Звезда 90-х Маша Распутина настолько увлеклась пластическими операциями, что совершенно перестала на себя быть похожей.

На это обратили внимание поклонники 55-летней звезды под новыми снимками в Instagram, на которых ее сравнили с королем поп-музыки Майклом Джексоном.

В частности, фолловеров смутил треугольный острый нос, который себе сделала Распутина. Новая внешность звезды не всем пришлась по вкусу.

Маша Распутина после пластики instagram/masharasputina_official

"Майкл Джексон воскрес", "Майкл Джексон жив", "Мама дорогая, какой ужас. И ведь за это заплачено", "Нос, как у Майкла Джексона", "Зачем столько операций, ведь известно, чем больше сделать, тем хуже последний результат будет", "Плагиат. Такой нос идет только поп-королю. Остальные выглядят нелепо", "Все на одно лицо. Ресницы отклеить, губы сдуть, волосы отколоть и может тогда будет на человека немного похожа", "Не поцарапайте случайно ночью вашего мужчину, если он до этого от ужаса не помрет", "Ужас", – разошлись фолловеры.

Маша Распутина instagram/masharasputina_official

Маша Распутина показала маленький нос instagram/masharasputina_official

Маша Распутина изменилась до неузнаваемости instagram/masharasputina_official

Маша Распутина несколько лет назад

Как сообщал OBOZREVATEL, Распутину перестали узнавать еще в 2016 году. Уже тогда многие заметили, что она подкорректировала форму губ, носа и бровей.

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