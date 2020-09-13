55-летняя британка раскрыла секрет сохранения молодости

55-летняя жительница графства Херефордшир, Англия, раскрыла секрет своей привлекательности.

Так, мать двух взрослых детей Мари Уорд призналась, что сохранить молодость лица ей помогают ежемесячные посещения косметолога, сообщает Daily Mail.

Утром она использует тональный лосьон, который придает коже свежесть и естественное сияние. А для поддержания формы Мари трижды в неделю ходит в спортзал на сайклинг – групповые тренировки на велотренажерах. Также два раза в неделю в ее графике – силовые тренировки.

Еще одним секретом своей привлекательности женщина считает наращивание ресниц. "Теперь я выгляжу замечательно и без туши для ресниц. Просыпаешься утром, смотришь в зеркало, а ты уже почти собрана!" – говорит она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 53-летний мужчина из Нидерландов, выглядящий на 25, раскрыл секрет молодости.

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