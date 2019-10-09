55-летняя Беллуччи сверкнула роскошной грудью на вечеринке

Голливудская киноактриса и топ-модель Моника Беллуччи продемонстрировала пышную грудь в стильном наряде во время кинематографического вечера в Риме.
Соответствующими соблазнительными кадрами 55-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, вновь напомнив поклонникам, что с возрастом женщина становится еще привлекательнее.
Для выхода на официальное мероприятие Беллуччи выбрала брючный костюм черного цвета с прозрачным корсетом с глубоким декольте. Образ дополнили туфли на шпильках, позволившие визуально вытянуть фигуру Моники.
Моника Беллуччи в прозрачном корсете сверкнула пышной грудью
instagram/monicabellucciofficiel
Сюрпризом стала новая прическа актрисы: каре с челкой. Поклонники были в восторге от образа 55-летней звезды, отметив, что она выглядит великолепно.
Джузеппе Торнаторе и Моника Беллуччи
instagram/monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи в брючном костюме
Rex
Моника Беллучи - соблазнительный образ
Rex
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии в бассейне в мокром платье, которое создавало впечатление наготы.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram