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10 октября • обновлено в 05:05
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55-летняя Беллуччи сверкнула роскошной грудью на вечеринке

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Голливудская киноактриса и топ-модель Моника Беллуччи продемонстрировала пышную грудь в стильном наряде во время кинематографического вечера в Риме.

Соответствующими соблазнительными кадрами 55-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, вновь напомнив поклонникам, что с возрастом женщина становится еще привлекательнее.

Для выхода на официальное мероприятие Беллуччи выбрала брючный костюм черного цвета с прозрачным корсетом с глубоким декольте. Образ дополнили туфли на шпильках, позволившие визуально вытянуть фигуру Моники.

Моника Беллуччи в прозрачном корсете сверкнула пышной грудью

Моника Беллуччи в прозрачном корсете сверкнула пышной грудью

instagram/monicabellucciofficiel

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Сюрпризом стала новая прическа актрисы: каре с челкой. Поклонники были в восторге от образа 55-летней звезды, отметив, что она выглядит великолепно.

55-летняя Беллуччи сверкнула роскошной грудью на вечеринке
Джузеппе Торнаторе и Моника Беллуччи

Джузеппе Торнаторе и Моника Беллуччи

instagram/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи в брючном костюме

Моника Беллуччи в брючном костюме

Rex

Моника Беллучи - соблазнительный образ

Моника Беллучи - соблазнительный образ

Rex

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии в бассейне в мокром платье, которое создавало впечатление наготы.

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Персона
Моника Беллуччи
Место
Италия
Теги
шоу-бизнес Красота Мода
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