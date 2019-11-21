55-летняя Беллуччи без лифчика порадовала фанатов пикантным кадром

Голливудская киноактриса и топ-модель Моника Беллуччи продемонстрировала пышную грудь в стильном наряде.

Соответствующим кадром 55-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав бурю восторгов от многочисленных поклонников.

"В моих архивах", – коротко пояснила Беллуччи, пожелав всем хорошего дня, однако не уточнила, когда именно было сделано фото.

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На снимке молодая звезда позирует в золотистом пиджаке, под которым нет лифчика. Глубокое декольте подчеркивает пышную и красивую грудь. Образ дополняет дерзкая короткая прическа и яркий макияж.

В комментариях фанаты засыпали Монику восторженными отзывами о ее внешности. В частности, поклонники написали, что она по сей день прекрасно выглядит. "Прекрасна, как всегда", "Королева", "Очень хороша", "Восхитительная", – написали фолловеры.

Моника Беллуччи instagram/monicabellucciofficiel

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Беллуччи продемонстрировала роскошную фигуру во время кинематографического вечера в Риме. Поклонники были обеспокоены тем, что актриса сильно постарела.

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