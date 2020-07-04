52-летняя 'вечно молодая' женщина раскрыла свой секрет привлекательности

Постоянные физические нагрузки и сбалансированное питание помогли 52-летней жительнице Финляндии Пайвикки Куппакангас раскрыть секрет "вечной молодости".

Также женщина отметила, что страстный секс с мужем остается залогом ее привлекательности. Финка часто получает комплименты от мужчин, которые нередко принимают ее и 25-летнюю дочь Ханну за сестер, пишет The Daily Mail.

"Я чувствую себя более красивой, энергичной и здоровой, чем в мои 20 и 30 лет", – поделилась Куппакангас.

Пайвикки Куппакангас

Женщина рассказала, что начала активно заниматься спортом только после 40 лет.

"Когда мне было 40 с лишним лет, я поставила себе цель. И в 50 лет я ее добилась: я заполучила пресс, подтянутое тело и чувствовала себя лучше, чем когда-либо. Если у меня получилось, то получится и у вас. Но всего этого я бы не достигла без любви и поддержки моей семьи и друзей", – отметила она.

Пайвикки Куппакангас на пляже

Куппакангас добавила, что ходит в спортзал 4-6 раз в неделю, и каждый день старается проходить минимум 10 тысяч шагов.

"Питание – это 80 % успеха. Еще один секрет неувядающей красоты – подвижность, так что подберите для себя упражнения, которые подарят вашему организму эндорфины. Они же, согласно исследованиям, влияют и на ментальное здоровье", – подчеркнула она.

Пайвикки Куппакангас в молодости

Пайвикки Куппакангас

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