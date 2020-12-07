51-летняя жительница Южной Кореи назвала свой секрет молодости и красоты. Фото

51-летняя жительница Сеула, Южная Корея, Ли Сунчин рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту.

Женщина стала известной в соцсетях после того, как назвала свой настоящий возраст, пишет Newsflare. Так, она объяснила, что девушка, которая иногда фотографируется с ней, – ее дочь, а не сестра, как считали многие подписчики.

Ли Сунчин – стоматолог по профессии; она считает, что сохранять красоту ей удается с помощью сбалансированного образа жизни и регулярного ухода за кожей.

В начале 2020 года женщина и ее дочь участвовали в одном из реалити-шоу на телевидении Южной Кореи.

Ли Сунчин призналась, что, когда дочь училась в школе, их отношения испортились. Девочка считала, что ее мать излишне увлечена соцсетями и своей внешностью, и избегала разговоров с ней. После съемок Ли и ее дочь помирились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 55-летняя жительница графства Херфордшир в Великобритании Мари Уорд назвала свой секрет сохранения молодости и привлекательности. Одно из ее правил – ежемесячные посещения косметолога.