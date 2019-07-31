50-летняя российская звезда завела сеть пикантным фото

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс снялась в откровенной фотосессии в купальнике.

Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram, вызвав неоднозначную реакцию пользователей.

"Мои хорошие, это не белье, а купальник. Хотя, может и в белье поснимаемся?! 45 – баба ягодка опять, а 50 – обнуление. И опять новая жизнь – наивность, ожидания, розовые чепчики. Девочки, не бойтесь возраста, не смотрите в паспорт, ни в свой, ни в мой, ни в чей. Принимайте то, что вы видите сейчас, и наслаждайтесь. Видите свет, который идет от этой фотки? Чувствуете энергию? Заряжайтесь, у меня ее много, я готова делиться", – написала звезда.

Эвелина Бледанс в купальнике instagram /bledans

К слову, Бледанс в апреле 2019 года исполнилось 50 лет. На снимках она не постеснялась продемонстрировать пышный бюст и фигуру, накинув на плечи прозрачный халат розового цвета. Телеведущая позировала в огромных цветах, а купальник был выполнен под фон на кадрах.

Мнения пользователей по поводу откровенной фотосессии Бледанс разделились. Одни были в восторге от того, как она выглядит в свои 50 лет.

Эвелина Бледанс в цветах instagram /bledans

"Что помогает вашему животику быть таким идеальным", "Вы наша Джей Ло", "Эвелина, Вы прекрасны! Прекрасный пример для многих девушек, женщин", "Вы вообще стареть собираетесь? Я молодой парень и даже для меня ваша внешность еще огого", "Ничего себе, цветочек. Даст фору молодым", – написали восторженные фанаты.

Некоторые же пристыдили Бледанс за откровенные снимки, которые она позволяет себе выкладывать в свои годы в сети. "В годах и такие фотографии – стыдно должно быть", "Дурновкусие", – написала вторая половина аудитории.

Эвелина в купальнике на море instagram /bledans

Бледанс бегает instagram /bledans

Бледанс на берегу instagram /bledans

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она позировала в белом платье с очень глубоким декольте, засветив грудь, из-за чего у поклонников просто не было слов.

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