50-летняя бабушка стала красивейшей моделью по версии журнала Maxim: пикантные фото

Австралийка Джина Стюарт вышла в финал соревнований за звание самой красивой женщины по версии культового мужского журнала Maxim в возрасте почти 50 лет. При этом она является главной претенденткой на победу.

Джина Стюарт родом из Голд-Коста является одной из финалисток конкурса Miss Maxim-2018, несмотря на то, что вдвое старше своих соперниц и является бабушкой в буквальном смысле, пишет Daily Mail.

Она является матерью четырех детей, а также бабушкой 10-месячной внучки. Женщина ведет очень активный образ жизни, а также имеет свой Instagram-аккаунт, где за ее жизнью следят почти 70 тысяч фолловеров (и это количество стремительно растет).

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1) 29 Мар 2018 в 9:11 PDT

Безусловно, Стюарт, которая выглядит очень молодо и свежо, не раз сталкивалась с вопросами о пластических операциях, так как многие люди не верят, что в ее возрасте можно выглядеть настолько хорошо. Модель рассказала, что ее красота является полностью естественной, за исключением груди -10 лет назад она сделала операцию по ее подтяжке и увеличению.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1) 16 Мар 2018 в 12:26 PDT

"Я никогда не использовала ботокс или филеры, потому что хочу состариться красиво. Нет никакого секрета моей молодости. Жизнь слишком коротка, так что примите себя", - посоветовала Джина.

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Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1) 22 Сен 2017 в 9:19 PDT

Отметим, у Джины двое сыновей и две дочери в возрасте 27, 25, 23 и 4 года.

Как сообщал "Обозреватель", культовый мужской журнал Playboy назвал имя самой сексуальной девушки в Instagram. Почетный титул получила колумбийка Каролина Рамирес.