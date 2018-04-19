50-летняя бабушка стала красивейшей моделью по версии журнала Maxim: пикантные фото

Австралийка Джина Стюарт вышла в финал соревнований за звание самой красивой женщины по версии культового мужского журнала Maxim в возрасте почти 50 лет. При этом она является главной претенденткой на победу.
Джина Стюарт родом из Голд-Коста является одной из финалисток конкурса Miss Maxim-2018, несмотря на то, что вдвое старше своих соперниц и является бабушкой в буквальном смысле, пишет Daily Mail.
Она является матерью четырех детей, а также бабушкой 10-месячной внучки. Женщина ведет очень активный образ жизни, а также имеет свой Instagram-аккаунт, где за ее жизнью следят почти 70 тысяч фолловеров (и это количество стремительно растет).
Безусловно, Стюарт, которая выглядит очень молодо и свежо, не раз сталкивалась с вопросами о пластических операциях, так как многие люди не верят, что в ее возрасте можно выглядеть настолько хорошо. Модель рассказала, что ее красота является полностью естественной, за исключением груди -10 лет назад она сделала операцию по ее подтяжке и увеличению.
"Я никогда не использовала ботокс или филеры, потому что хочу состариться красиво. Нет никакого секрета моей молодости. Жизнь слишком коротка, так что примите себя", - посоветовала Джина.
Отметим, у Джины двое сыновей и две дочери в возрасте 27, 25, 23 и 4 года.
Как сообщал "Обозреватель", культовый мужской журнал Playboy назвал имя самой сексуальной девушки в Instagram. Почетный титул получила колумбийка Каролина Рамирес.