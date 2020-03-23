5 ошибок в уходе за волосами: что категорически запрещено делать

Неправильное использование плойки, расчески и даже полотенца может привести к ухудшению качества волос.

О пяти ошибках, которые часто совершают девушки в уходе за волосами пишет Cosmopolitan.

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Неправильно расчесываешь

Не стоит расчесывать запутанные волосы от корней к кончикам. Нужно начинать снизу и аккуратно распутывать пряди. Также нельзя расчесывать влажные волосы стандартной расческой с жесткими зубчиками. Лучше всего для этого подойдут расчески с мягкой щетиной.

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Неправильно сушишь

Перед тем как начать сушить волосы, нужно дать им слегка подсохнуть. Во время сушки контролируйте температурный режим. Поток воздух должен быть по росту кутикулы, под углом. Также нельзя растирать пряди полотенцем, так как это неизбежно ведет к их повреждению.

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Делаешь горячую укладку на влажных волосах

Ни в коем случае не используйте различные плойки на мокрых волосах! Обязательно досушивайте их, а также используйте специальные средства для термозащиты.

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Постоянно делаешь тугой хвостик

Хвост — это очень не полезно для локонов. Стягивая волосы, резинка повреждает их структуру и лишает питания.

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Не смываешь косметику

Лак, мусс, гель, сухой шампунь и другие средства для стайлинга, которые наносятся в течение дня, накапливаются и ведут к выпадению волос.

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