49-летняя многодетная мать раскрыла секреты красоты

49-летняя жительница Макао Белла Эрнандез, у которой четыре взрослых ребенка, рассказала, что помогает ей выглядеть гораздо моложе своего возраста. Она призналась, что незнакомцы часто принимают ее за 30-летнюю.

Советами женщины поделилось издание Daily Mail. По словам инсайдеров, чтобы сохранить молодость, Эрнандез тщательно ухаживает за кожей. Дважды в неделю она наносит на лицо свежевыжатый лимонный сок, держит по 10 минут, а затем смывает. Филиппинка считает, что это помогает осветлить кожу.

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Также она всегда умывается перед сном, даже если очень устала. Для увлажнения кожи лица Эрнандез использует самодельную маску из авокадо, иногда она наносит ее и на волосы. Другие части тела она увлажняет кокосовым маслом.

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Кроме того, многодетная мать каждый день пьет много воды. Утро она начинает с горячего чая с лимоном, медом и имбирем или тонизирующего напитка из куркумы с щепоткой черного перца. На завтрак Эрнандез обычно ест тост с авокадо или омлет, на обед салат с куриной грудкой, а на ужин "что-нибудь легкое".

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Филиппинка также каждый день пьет витамин C для поддержания иммунитета и занимается спортом не меньше четырех раз в неделю.

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Белла Эрнандез (Instagram Беллы Эрнандез)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.