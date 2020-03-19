49-летняя Кэмпбелл показала архивное фото в белье

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась архивным снимком в белье. На нем 49-летняя звезда опирается на машину в зеленом кружевном комплекте белья и оранжевых чулках.

На модели также надеты черные лакированные туфли на каблуке. Фотография появилась в ее Instagram-Stories.

Знаменитость показала фото из рекламной кампании коллекции бренда Agent Provocateur 2015 года. Автором съемки выступила известный немецкий фотограф моды Эллен фон Унверт (Ellen Von Unwerth), которая работала с такими мировыми изданиями, как Vogue, Vanity Fair и Interview.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.

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