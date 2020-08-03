47-летняя звезда Reflex раскрыла секреты молодости и красоты

Российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон раскрыла свои секреты молодости и красоты.

Так, подробностями 47-летняя знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. По словам Ирины, она уже долгие годы придерживается вегетарианского типа питания и ежедневно занимается йогой по два часа. Именно это и помогает ей выглядеть превосходно.

"Делюсь секретами, как и просили. Все время спрашиваете про то, как мне удается не стареть. Я вегетарианка 20 лет. Также я занимаюсь йогой каждый день по два часа. Работа над собой – вот, что главное в сохранении молодости. Кто вам сказал, что 40 – это старость? Кто сказал вам, что ваш организм не способен на большее, чем пожирать пиццу за просмотром сериалов? Просто попробуйте начать жить так, как никогда не делали, и тогда возможны чудеса!" – заявила Нельсон.

Звезда Reflex раскрыла секреты своей молодости и красоты (Instagram Ирины Нельсон)

Певица также добавила, что многие поклонники считают, что она поставила себе виниры и "регулярно посещает пластических хирургов". Ирина рассказала, что это не правда. По мнению женщины, для того, чтобы сохранить зубы и внешность в целом, нужно следить за своим образом жизни.

Звезда Reflex раскрыла секреты своей молодости и красоты (Instagram Ирины Нельсон)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон показала стройное тело в купальнике.