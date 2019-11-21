Главная Новости
21 ноября • обновлено в 07:31
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

46-летняя Хайди Клум снялась топлес и свела с ума поклонников

2.1т
Читать материал на украинском

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая недавно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, показала роскошную фигуру.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в одних брюках, стоя спиной к объективу.

46-летняя модель в очередной раз доказала, что здоровый образ жизни и занятия спортом помогают оставаться в отличной форме в любом возрасте. На фото Хайди в компании стилиста Роба Зангарди позировала в узких джинсах и босоножках с принтом, а на верхней части тела одежды не было и вовсе.

Новости
"Вот это грудь": украинская чемпионка устроила откровенную провокацию в Instagram

сссс

Модель кокетливо наполовину развернулась к камере, лучезарно улыбаясь. Стилист, тем временем, что-то делал с ее ногами.

"Горячая мамочка", "Потрясающая", "Красавица", "Великолепная Хайди", – отреагировали поклонники.

46-летняя Хайди Клум снялась топлес и свела с ума поклонников
46-летняя Хайди Клум снялась топлес и свела с ума поклонников

Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Danny Moloshok/REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хайди Клум попала в объективы папарацци во время отдыха в медовом месяце. Звезда отдыхала без верха от купальника, сверкнув голой грудью.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Хайди Клум
Теги
фотографии фотосессия Красота шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги