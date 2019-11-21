46-летняя Хайди Клум снялась топлес и свела с ума поклонников

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая недавно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, показала роскошную фигуру.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в одних брюках, стоя спиной к объективу.

46-летняя модель в очередной раз доказала, что здоровый образ жизни и занятия спортом помогают оставаться в отличной форме в любом возрасте. На фото Хайди в компании стилиста Роба Зангарди позировала в узких джинсах и босоножках с принтом, а на верхней части тела одежды не было и вовсе.

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Модель кокетливо наполовину развернулась к камере, лучезарно улыбаясь. Стилист, тем временем, что-то делал с ее ногами.

"Горячая мамочка", "Потрясающая", "Красавица", "Великолепная Хайди", – отреагировали поклонники.

Хайди Клум Фото: Danny Moloshok/REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хайди Клум попала в объективы папарацци во время отдыха в медовом месяце. Звезда отдыхала без верха от купальника, сверкнув голой грудью.

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