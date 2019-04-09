43-летняя российская телеведущая показала грудь в откровенном купальнике

Российская телезвезда, ведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в весьма откровенном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.

"Нам, девочкам, не угодишь: прямые волосы — завиваем, кудрявые — выпрямляем", — написала Канделаки.

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на публикацию звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Тина — ты космос", "Ах, какая женщина", "Красивая", "Хорошая грудь", "Сексуальная", "Горячая Тина", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в сети за новое фото, на котором звезда позировала в красном платье с глубоким декольте.

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