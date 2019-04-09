43-летняя российская телеведущая показала грудь в откровенном купальнике

Российская телезвезда, ведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в весьма откровенном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.
"Нам, девочкам, не угодишь: прямые волосы — завиваем, кудрявые — выпрямляем", — написала Канделаки.
Итак, сегодня я снимаюсь в программе "Мы и наука. Наука и мы" @shugaeva.nauka на телеканале @ntvru . Тема выпуска: через 10 лет гаджеты лишат людей секса. Тема, если судить по открытию борделя в Москва-Сити, где можно воспользоваться услугами секс-кукол или модели будущего, показанной в сериале "Мир Дикого Запада", очень горячая и на протяжении последних трех лет волнует всех. ⠀ ⠀ Во-первых, причиной тому большой прорыв в робототехнике и технологиях искусственного интеллекта и секс-индустрии. На рынке появились куклы за 20 тыс. долларов, которые уже узнают ваш голос, поддерживают правильную температуру тела и начинают запоминать ваши предпочтения. ⠀ ⠀ Во-вторых, "Мир Дикого Запада" - это прообраз реальности, о которой раньше человек не мог и мечтать. Реальности, в которой человек может быть свободным от ограничений, принятых в обществе, и вести себя так, как ему заблагорассудится в ту или иную минуту: любить, если любится, ненавидеть и убивать, если убивается. Рано или поздно технологии начнут влиять на человеческую природу и в этой сфере. Статьи, которые я читала по этой тематике, сводятся к одному - к контролю. Насколько такая секс-индустрия будет держать в узде человеческие комплексы, перверсии и наклонности? Лично я не верю, что человек, который будет насиловать кукол, перестанет насиловать людей. Развитие этой индустрии никто не сможет остановить, но рассчитывать, что она решит проблемы девиаций, которые становятся причиной самоубийств и преступлений на сексуальной почве, я не стану. ⠀ ⠀ Сегодня здесь присутствуют и скептики, и оптимисты, так что посмотрим, чем закончится разговор.
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на публикацию звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Тина — ты космос", "Ах, какая женщина", "Красивая", "Хорошая грудь", "Сексуальная", "Горячая Тина", — прокомментировали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в сети за новое фото, на котором звезда позировала в красном платье с глубоким декольте.
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