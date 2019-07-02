43-летняя Канделаки засветила пышную грудь: горячие фото

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в красном комбинезоне с очень глубоким декольте.

Тина Канделаки Фото: instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_kandelaki

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Канделаки комплиментами.

"Даже девушкам трудно не реагировать,Тина огонь", "Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Красавица", — прокомментировали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Тины Канделаки, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Тина Канделаки засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки сексуально позирует на камеру Фото: instagram/tina_kandelaki

Соблазнительная Тина Канделаки Фото: instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_kandelaki

Соблазнительная Тина Канделаки Фото: instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки в откровенном купальнике Фото: instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки сексуально позирует на камеру Фото: instagram/tina_kandelaki

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки вызвала неоднозначную реакцию сети. Она опубликовала видео из спортзала, где занималась в лосинах с высокой талией и коротком топе розового цвета.

На светских вечеринках телеведущая часто появляется в откровенных нарядах. Например, зимой она пришла на прием президента РФ Владимира Путина в Большой театр в пиджаке на голое тело. Из-за подобных выходов звезду часто критикуют.

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