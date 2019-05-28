43-летняя Канделаки взбудоражила сеть обнаженной грудью

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки взбудоражила сеть откровенным образом.

43-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в брючном костюме и комбинации с очень глубоким вырезом, оголившем грудь.

"Дорогие брюнетки! Сегодня (28 мая. – ред.) наш праздник. Думаю, что у каждой из нас был момент неприятия собственной внешности. Я долгое время была недовольна тем, что у меня черные волосы, глаза и брови, а также смуглая кожа. Неудивительно, что во сне я была длинноногой блондинкой. Мечта сбылась через 23 года после моего рождения, когда родилась моя дочь Мелания. С очень красивым сочетанием темно-русых волос и голубых глаз, она стала абсолютной моей противоположностью. Впрочем, и она в один момент покрасилась и стала отчаянной шатенко", – призналась Канделаки под снимками.

Тина Канделаки показала глубокое декольте Instagram@tina_kandelaki

Она напомнила, что мы сейчас живем в мире "фантастического прогресса", в котором цвет волос и другие параметры внешности являются предметом произвольного выбора человека.

"Пока мы не перешли к биологическому программированию внешности на этапе зачатия, я предлагаю радоваться естественной красоте, которой наградила нас и наших детей природа. С праздником, дорогие брюнетки! Ну а любимым блондинкам скажу: когда мы становимся вами, это слишком сильно бросается в глаза, а вот вы можете стать нами в любой момент", – резюмировала телеведущая.

Поклонники пришли в восторг от пикантного образа Канделаки, отметив, что она выглядит великолепно для своего возраста.

"Шикарный вид", "Умница – красавица", "Вы шикарная", "Ух, хороша", "Прекрасно выглядишь, красавица", "Декольте с вином", "Прикройте срам", – восхитились поклонники.

Тина Канделаки с бокалом вина Instagram@tina_kandelaki

Поклонники Канделаки написали, что она шикарная Instagram@tina_kandelaki

Поклонники восхитились внешностью Канделаки Instagram@tina_kandelaki

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки вызвала неоднозначную реакцию сети. Она опубликовала видео из спортзала, где занималась в лосинах с высокой талией, коротком топе розового цвета.

На светских вечеринках телеведущая часто появляется в откровенных нарядах. Например, зимой она пришла на прием президента РФ Владимира Путина в Большой театр в пиджаке на голое тело, из-за чего было видно все до пупка. Из-за подобных выходов звезду часто критикуют.

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