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12 ноября • обновлено в 08:15
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/ Красота

Самая красивая женщина в мире выставила напоказ пышную грудь без белья

5.8т
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Американская модель Белла Хадид показала горячие фото, на которых засветила обнаженную грудь.

Пикантными фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram.

Самая красивая женщина в мире выставила напоказ пышную грудь без белья

Инстаграм

Новости
Самая красивая женщина без макияжа: топ самых неожиданных фото Беллы Хадид

В кадре Белла позирует в кожаной косухе, которую надела на голое тело. Куртка лишь слегка прикрывает грудь девушки. Дополняют образ коротенькие черные шорты, которые подчеркнули ягодицы звезды.

По всей видимости, фотографии - новая фотосессия Хадид. Ведь, помимо откровенной одежды, Белла предстала и с новой стрижкой - непривычно короткими волосами.

Самая красивая женщина в мире выставила напоказ пышную грудь без белья

Инстаграм

Примечательно, что соблазнительные кадры - не редкость в соцсети младшей из сестер Хадид.

Самая красивая женщина в мире выставила напоказ пышную грудь без белья

Инстаграм

Самая красивая женщина в мире выставила напоказ пышную грудь без белья

Инстаграм

Самая красивая женщина в мире выставила напоказ пышную грудь без белья

Инстаграм

Самая красивая женщина в мире выставила напоказ пышную грудь без белья

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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Персона
Белла Хадид
Место
США
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
"Самая красивая женщина в мире"???????!!!!!!!!!!!!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как-то не очень она "самая красивая в мире"
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