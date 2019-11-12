Самая красивая женщина в мире выставила напоказ пышную грудь без белья

Американская модель Белла Хадид показала горячие фото, на которых засветила обнаженную грудь.

Пикантными фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram.

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В кадре Белла позирует в кожаной косухе, которую надела на голое тело. Куртка лишь слегка прикрывает грудь девушки. Дополняют образ коротенькие черные шорты, которые подчеркнули ягодицы звезды.

По всей видимости, фотографии - новая фотосессия Хадид. Ведь, помимо откровенной одежды, Белла предстала и с новой стрижкой - непривычно короткими волосами.

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Примечательно, что соблазнительные кадры - не редкость в соцсети младшей из сестер Хадид.

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Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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