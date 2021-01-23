22-летняя украинка решила избавиться от 7-го размера груди

22-летняя украинка Анна из Полтавы решила избавиться от 7-го размера груди из-за неудобства. Девушка планирует лечь под нож пластического хирурга, поскольку ее бюст весит 6 килограммов, что дает большую нагрузку на спину.

О своих трудностях Анна рассказала в шоу "Говорить Україна", что выходит на канале "Украина". В эфире девушка появилась со своим супругом и призналась, что комплексует из-за внушительного размера груди: ей сложно подобрать одежду, она испытывает неудобства и даже стесняется показывать бюст мужу, поскольку боится, что он будет разочарован. Поэтому Анна решила пойти на серьезный шаг – сделать пластическую операцию по уменьшению груди.

"Я переживаю, чтобы из-за большой груди у меня не вырос горб. Планировала пойти на курсы маникюра, но из-за размера груди, не могу. Одежду вынуждена покупать на 2-3 размера больше, поскольку грудь постоянно увеличивается. Еще в школе мне сказали, что у меня сколиоз, и что в дальнейшем нужно не напрягать позвоночник. Сегодня в области шеи чувствую дискомфорт. Мне нравится моя внешность, но грудь единственное, что меня беспокоит", – признавалась в эфире девушка.

Украинка решила избавиться от 7-го размера груди. скриншот с видео

А вот супруг Анны против того, чтобы девушка ложилась под нож хирурга, поскольку у них недавно родился ребенок. По словам мужчины, это серьезное хирургическое вмешательство и он боится последствий.

Чтобы успокоит мужа Анны, "Говорить Україна" предложило героине пройти полное обследование. В эфире пластический хирург уверил, что у девушки есть все показания к операции, поскольку это не вопрос эстетики, а здоровья. Ортопед подтвердил проблемы со спиной у Анны, которые вызваны нагрузкой, что в будущем может привести к грыже, повышенному давлению, проблемам со зрением и даже инсульту.

Взвесив все "за" и "против", Анна решилась все-таки уменьшить грудь. К тому же, пластический хирург заявил, что выполнит операцию бесплатно.

Стоит отметить, обладательницей самой большой натуральной груди в Украине считается Мила Кузнецова. У девушки грудь 15-го размера и она совершенно не комплексует, а наоборот гордится и активно ведет блог в соцсетях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ведущая Регина Тодоренко призналась, что из-за похудения у нее заметно уменьшилась грудь. Артистка опубликовала фото в бикини, где видно, что ее бюст стал существенно меньше.