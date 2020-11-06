18-летняя обладательница самых длинных волос дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

18-летняя Ниланши Патель (Nilanshi Patel) попала в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самыми длинными в мире волосами.

Впервые девушку признали 21 ноября 2018 года, сообщается на сайте Guinness World Records (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

С того момента Ниланши дважды побила собственный рекорд. Два года назад длина ее волос составляла 1,7 метра. С тех пор они выросли еще на 30 сантиметров.

18-летняя Ниланши Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса Guinness World Records

18-летняя Ниланши Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса Guinness World Records

По словам девушки, она начала отращивать волосы в шесть лет после того, как ей сделали неудачную стрижку.

"Мне сделали стрижку, очень плохую стрижку. После этого я решила, что никогда не буду стричь волосы. Я приняла такое решение, когда мне было шесть лет, и с тех пор я не притрагиваюсь к длине волос", – рассказала Патель.

18-летняя Ниланши Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса Guinness World Records

Ниланши Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса Guinness World Records

Отметим, что сейчас юная обладательница длинных волос еще не решила, что будет делать с ними дальше.

Ниланши Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса Guinness World Records

Как сообщал OBOZREVATEL, "рогатый" 61-летний мужчина стал рекордсменом Гиннесса после 516 модификаций тела.