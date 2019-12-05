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5 декабря • обновлено в 08:00
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18-летняя дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась для горячего кадра

1.3т
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Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер опубликовала соблазнительный снимок.

Так, на фотографии, которой девушка поделилась на своей странице в Instagram, она позирует полностью голой. Интимные части тела Кайя прикрыла одеялом.

"Проснуться в Париже", коротко подписала кадр Гербер.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Инстаграм

Кайя Гербер обнажилась на новом фото

Кайя Гербер обнажилась на новом фото

Инстаграм

Новости
53-летнюю Синди Кроуфорд заметили на пляже в купальнике

Поклонники пришли в восторг от нового снимка девушки. В частности, многие отметили, что Кайя с возрастом становится все больше похожа на Синди Кроуфорд.

18-летняя дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась для горячего кадра

Инстаграм Кайи Гербер

18-летняя дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась для горячего кадра

Инстаграм Кайи Гербер

18-летняя дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась для горячего кадра

Инстаграм Кайи Гербер

18-летняя дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась для горячего кадра

Инстаграм Кайи Гербер

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 53-летняя американская модель и телеведущая Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками пикантными снимками. На фото она позировала в одном лишь полотенце в сауне, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кайя Гербер
Место
США
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