18-летняя дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась для горячего кадра

Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер опубликовала соблазнительный снимок.

Так, на фотографии, которой девушка поделилась на своей странице в Instagram, она позирует полностью голой. Интимные части тела Кайя прикрыла одеялом.

"Проснуться в Париже", – коротко подписала кадр Гербер.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер Инстаграм

Кайя Гербер обнажилась на новом фото Инстаграм

Поклонники пришли в восторг от нового снимка девушки. В частности, многие отметили, что Кайя с возрастом становится все больше похожа на Синди Кроуфорд.

Инстаграм Кайи Гербер

Инстаграм Кайи Гербер

Инстаграм Кайи Гербер

Инстаграм Кайи Гербер

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 53-летняя американская модель и телеведущая Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками пикантными снимками. На фото она позировала в одном лишь полотенце в сауне, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

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