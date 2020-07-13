11-летняя дочь украинской телеведущей побрилась налысо

Дочь украинской телеведущей Валентины Хамайко Соломия, которой скоро исполнится 11 лет, решила изменить свой имидж и побрилась налысо.

Соответствующие снимки женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Телеведущая утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" на канале "1+1" отметила, что за время карантина ее дочери хотелось экспериментировать с внешностью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Период поиска и понимания себя, я вижу, как ей одновременно хочется все: покрасить волосы в зеленый (на карантине они были окрашены фукарцином в розовое), сбрить волосы. Спрашиваю зачем, а в ответ слышу "... чтобы они отросли и были густые и красивые", – написала Хамайко.

11-летняя дочь Валентины Хамайко Соломия побрилась налысо Instagram @valentinakhamaiko

Ведущая поддержала идею дочери изменить образ. Ко всем действиям Соломии мать старается относиться с пониманием.

"Я уважаю ее выбор, она не боится недоразумений или взглядов со стороны. Она сделала то, на что мы, девушки, часто не осмеливаемся. Боимся сделать короткую стрижку или челку, а то вдруг будет некрасиво!" – добавила Хамайко.

Instagram @valentinakhamaiko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Брюс Уиллис побрил свою дочь Таллулу налысо во время карантина.