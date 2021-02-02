10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ

Каждой из нас пришлось узнать на себе, что такое неудачный макияж. А когда его делает профессиональный визажист – это обиднее вдвойне.

При этом многие визажисты свою некомпетентность стараются компенсировать щедрым нанесением тонального крема, пудры и помады. После такого мастер-класса хочется закрыться дома и часами смывать с лица эту "красоту". OBOZREVATEL оценил смелость героинь данной подборки, которые не пытались скорее забыть этот страшный сон, а посмеялись над собой и опубликовали фото своего мейка в сети.

1. Мастер-класс для этой девушки обошелся ей в 120 евро (4 тыс. грн). Она опубликовала коллаж, как выглядела до и после макияжа.

"Кузина заплатила €120, чтобы визажист показал на мне, как делать макияж. Кто-нибудь, спасите меня", – подписала она свое "до/после".

Девушка так и не научилась делать макияж после такого мастер-класса merionization/reddit

2. На этих кадрах можно увидеть, как "специалист" наносит светлый тон на темную кожу своей клиентки. Макияж сильно состарил девушку и сделал лицо как будто грязным.

У визажистки, по всей видимости, просто не было нужного тона fluffylilbee/reddit

Тот случай, когда без макияжа лучше. fluffylilbee/reddit

3. Американке на этих фото не повезло больше остальных. С таким макияжем ей пришлось быть на собственной свадьбе. Девушка отметила, что даже не может смотреть на фото с важного мероприятия, поскольку выглядела на них "как звезда фильмов 18+".

Американке на этих фото не повезло больше остальных poopsquirrel8900/reddit

4. Автор этого "шедевра" часто принимает клиентов и даже проводит семинары по правильному нанесению макияжа. Все бы хорошо, но она буквально сводит на нет все старания серым хайлайтером на груди и слишком темными скулами.

Визажист могла бы красить девушек на Хэллоуин horrendale/reddit

Вы бы назвали этот мейк удачным? horrendale/reddit

5. "Некоторые визажисты – странные. Не самый ужасный макияж, но заставляет ежиться. Слева – пробный макияж на свадьбу, справа – как я выгляжу каждый день", – подписала свое до/после будущая невеста.

По всей видимости, визажистка решила не тратить на клиентку запасы своей косметички lovessourbeer/reddit

6. В этом случае можно обойтись без комментариев. Как подписала свое фото пострадавшая от рук "профессионала": "Я даже не знаю, что сказать".

Яркие тени в тренде shirodyl/reddit

7. На этом селфи – грустная выпускница. Ее макияж, скорее всего, запомнится одноклассникам надолго.

"Доверила макияж на выпускной визажисту из инстаграма", – написала она в сети.

Запоминающийся макияж на выпускной guccicrocs420/reddit

8. Эта девушка вместе с подругой пошли на презентацию косметики одного известного бренда.

"Я обсуждала стрелки а-ля "кошачий глаз" с самопровозглашенным визажистом, и она решила показать мне, как это делается", – отметила молодая женщина.

Стрелки на глазах не обязаны быть одинаковыми juujuubee3/reddit

9. Некоторые визажисты продолжают искать себя в слишком темном макияже, который был в тренде в прошлом десятилетии. Несколько слоев тонального крема, несколько кругов вокруг глаз черным карандашом, пару взмахов румянами и бронзантом по лицу – и получаем такую красоту.

Еще больше хайлайтера и теней c_lei_/reddit

10. Блогер с небольшой аудиторией рискнула привлечь к себе внимание яркой внешностью. И немного перестаралась. Окрашивание волос а-ля Билли Айлиш вышло из-под контроля, и у корней цвет стал желтым, а визажист явно перестаралась со слоями косметики.

Губы кажутся больше, если красить их не по контуру. curvyncurlyy/reddit

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото странных приборов для красоты. Так, в старину были жуткие и порой бессмысленные приспособления для того, чтобы сделать ямочки на щеках или защитить макияж от снега. Однако, со временем они показывали свою нерезультативность.