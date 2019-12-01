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2 декабря • обновлено в 00:38
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/ Женский журнал

"Бандиты, военные, бизнесмены": Савченко сделала признание об интимных отношениях

4.3т
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Бывший народный депутат Надежда Савченко призналась, что имеет "большой набор" кавалеров.

О личной жизни 38-летний Герой Украины рассказала в интервью Екатерине Осадчей.

На вопрос, кто зовет замуж Савченко, ответила: "Это политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые ребята-рабочие, строители. большой набор".

Надежда Савченко

Надежда Савченко

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"Пока что мужчины думают, кто может разделить со мной мою непростую судьбу", – добавила Савченко.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике. На них она позировала в длинном голубом платье без рукавов.

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Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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Junio Van
Junio Van
Лыцо кукраины ))
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Рейт Адам
Рейт Адам
Junio Van, дрочишь на нее?
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