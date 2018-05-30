Звезда "Трои" ждет первенца

41-летняя актриса Диана Крюгер, сыгравшая Елену в культовом фильме "Троя", ждет ребенка.

Диана беременна первенцем от своего бойфренда, 49-летнего актера Нормана Ридуса. Об этом передает Us Weekly.

Слухи о пополнении в семье актрисы начали распространять в середине мая. Тогда Крюгер появлялась на Каннском фестивале в платьях исключительно свободных фасонов, которые позволяли ей скрыть изменения в фигуре.

Диана Крюгер на Каннском кинофестивале

Диана Крюгер на Каннском кинофестивале

Кроме того, Диана воздерживалась от алкоголя.

Вот как выглядит последняя фотография в ее Instagram-аккаунте:

Поклонники артистки уже принялись поздравлять ее с будущим рождением ребенка.

Для Дианы это будет первый ребенок, а у Нормана Ридуса уже есть 18-летний сын Мингус Люсьен Ридус от отношений с моделью Хеленой Кристенсен.

Диана Крюгер и Норман Ридус Elle

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