Звезда "Танців з зірками" впервые показала лицо дочери и вызвала восторг в сети

Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов провели первую фотосессию дочки для журнала.

Звездная пара в течение пяти лет скрывала маленькую Настю от посторонних глаз. Первыми фото Кухар поделилась на своей странице в Instagram.

"Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья ее глаза… Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец-то покажут", – рассказала балерина.

Кухар впервые показала лицо дочки instagram/ekaterinakukhar_official

Поклонники очень обрадовались, когда наконец увидели малышку, пожелав ей счастья и здоровья.

"Маленькая красавица", "На папу похожа", "Папина дочка", "Малышка", "Катенька, вы так похожи, что не могу передать это словами! Такая милая и красивая девочка. Желаю этому цветочку, только самого прекрасного и волшебного", – написали поклонники.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми Фото: Viva!

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте стало известно, что Кухар и Стоянов официально поженились в декабре 2018 года. Церемония проходила в США. Парочка тогда не исключала возможности еще раз отпраздновать знаменательное событие на родине.

Как известно, Кухар и Стоянов воспитывают двоих детей: сына Тимура и дочку Настю. Мальчика пара уже показывала публике, а вот лицо девочки до этого момента скрывалось. До свадьбы Екатерина и Александр прожили вместе 10 лет.

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