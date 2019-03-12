Звезда "Моей прекрасной няни" рассказала, почему скрывала беременность

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", рассказала, почему держала в секрете беременность.

Такое признание звезда, ставшая мамой в третий раз, сделала в интервью женскому журналу Hello, свежий номер которого выйдет позже, передает "Viva".

Долгое время никто не знал, что Заворотнюк ждет ребенка. Она призналась, что старалась не светиться на публике, пока не уверится, что все будет хорошо.

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"Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня начнут активно жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо", – пояснила она.

instagram.com/a_zavorotnyuk

По словам актрисы, это ее интимный момент. Точное также она себя вела во время первой и второй беременности. О том, что она ждала ребенка, знали только родственники, а ее взрослые дети переживали и поддерживали.

"Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Я не снималась ни во время первой, ни во время второй беременности", — добавила Заворотнюк.

instagram.com/a_zavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года Заворотнюк подверглась вооруженному ограблению. Если учитывать, что она родила в марте, на тот момент звезда уже была беременной.

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