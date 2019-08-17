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Жена Ступки впервые показала публике дочку: как выглядит малышка

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Украинский актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова впервые показали публике свою дочку Богдану.

Звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram рекламный ролик, на котором они всем семейством отдыхают в одном из киевских ресторанов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я поздравляю мою самую большую, безусловную любовь и мою вселенную с дебютом", – подписала Логунова.

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В течение двух лет родители не показывали малышку публике. И теперь у Богданы появился личный блог, в котором мама старательна публикует фотографии девочки.

Маленькая Богдана

Маленькая Богдана

instagram/bogdana_stupka

Дочка Логуновой и Ступки

Дочка Логуновой и Ступки

instagram/bogdana_stupka

Богдана

Богдана

instagram/bogdana_stupka

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Логунова показала фото с отдыха на курорте. Звезда позировала в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.

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Персоны
Дмитрий Ступка Полина Логунова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес дети
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