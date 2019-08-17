Жена Ступки впервые показала публике дочку: как выглядит малышка

Украинский актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова впервые показали публике свою дочку Богдану.
Звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram рекламный ролик, на котором они всем семейством отдыхают в одном из киевских ресторанов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Я поздравляю мою самую большую, безусловную любовь и мою вселенную с дебютом", – подписала Логунова.
В течение двух лет родители не показывали малышку публике. И теперь у Богданы появился личный блог, в котором мама старательна публикует фотографии девочки.
Маленькая Богдана
instagram/bogdana_stupka
Дочка Логуновой и Ступки
instagram/bogdana_stupka
Богдана
instagram/bogdana_stupka
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Логунова показала фото с отдыха на курорте. Звезда позировала в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.
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