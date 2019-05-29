ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Дети

Выжила из дома: Маркл попала в новый конфликт с персоналом

1.1тЧитать материал на украинском

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл попала в очередную конфликтную ситуацию, уволив няню своего сына спустя две недели работы. Причиной разногласий якобы стал невыносимый характер Маркл.

Так, в прессе сообщили, что конфликт няни с Меган произошел из-за того, что герцогиня хочет полностью контролировать все, что происходит в ее доме. Также она отказывается принимать помощь со стороны, пишет Express.

Западные журналисты выяснили, что няня, присматривающая за маленьким Арчи, не могла выполнять свои служебные обязанности. Меган якобы постоянно делала критические замечания, и это раздражало сотрудницу.

Меган Маркл

Меган Маркл

Журнал OK!

"Меган игнорирует чужую помощь. Она считает, что никто не может присматривать за ребенком кроме нее самой", — рассказал источник, приближенный к паре.

Новости
Маркл вляпалась новый конфликт в Британии: что произошло

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские вообще не планировали прибегать к условиям няни, но из-за большой занятости им пришлось подыскать квалифицированную сотрудницу. Также за ребенком присматривала и мать Меган, но даже ей бывшая актриса не могла полноценно доверить заботу о малыше.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Cosmopolitan

"Она оставляла Арчи с мамой всего на несколько минут, чтобы сходить в душ. Выбегала оттуда и тут же забирала ребенка себе", — заявил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Веселова Жанна
Веселова Жанна
Моя искpeнняя 6лагодapноcть вceм тем, ктo пoказaл мнe чyдo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ryppss Прocто прoйдя опроc получилa почти пoлyгодовyю зapплaтy)) Пользуйтеcь, пoка ecть возмoжность=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения