Выжила из дома: Маркл попала в новый конфликт с персоналом

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл попала в очередную конфликтную ситуацию, уволив няню своего сына спустя две недели работы. Причиной разногласий якобы стал невыносимый характер Маркл.

Так, в прессе сообщили, что конфликт няни с Меган произошел из-за того, что герцогиня хочет полностью контролировать все, что происходит в ее доме. Также она отказывается принимать помощь со стороны, пишет Express.

Западные журналисты выяснили, что няня, присматривающая за маленьким Арчи, не могла выполнять свои служебные обязанности. Меган якобы постоянно делала критические замечания, и это раздражало сотрудницу.

Меган Маркл Журнал OK!

"Меган игнорирует чужую помощь. Она считает, что никто не может присматривать за ребенком кроме нее самой", — рассказал источник, приближенный к паре.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские вообще не планировали прибегать к условиям няни, но из-за большой занятости им пришлось подыскать квалифицированную сотрудницу. Также за ребенком присматривала и мать Меган, но даже ей бывшая актриса не могла полноценно доверить заботу о малыше.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Cosmopolitan

"Она оставляла Арчи с мамой всего на несколько минут, чтобы сходить в душ. Выбегала оттуда и тут же забирала ребенка себе", — заявил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

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