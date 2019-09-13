Впервые в истории Земли будет запущен сигнал в космос, который состоит исключительно из детских мечтаний

Впервые в мировой истории на планете Земля более 100 000 рисунков детских мечтаний будут зашифрованы в сигнал и отправлены в космос. Событие состоится в субботу, 28 сентября в 20:00 на мощной космической станции, которая находится в Золочево Львовской области.

Вместе с командой благотворительного проекта Здійсни мрію работает Государственное космическое агентство, которое организует кодирование и передачу радиосигнала из детских рисунков на 41 световой год во Вселенную. Пиксели мечтаний будут находиться в космическом пространстве вечность.

Мечты украинских детей полетят к звездам со скоростью почти 3 миллиона метров в секунду и преодолеют расстояние в 4 триллиона километров. Ученые говорят о вероятности ответа на сигнал мечтаний от внеземных цивилизаций нашей Галактики.

" Мы создали специальную программу для преобразования мечтаний в пиксели для их отправки. Провели тестирование оборудования и можем сказать, что никогда раньше отправка такого объема данных за один раз не происходила. Наша команда будет работать в течение целого месяца с этой миссией под названием "Промінь мрій". Мы уже знаем подробный маршрут на карте звездного неба, по которому полетят мечты", - отмечает руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

По его словам, внеземные цивилизации, вероятно, смогут получить наш сигнал. "Отслеживать, где находится Луч Мечтаний после отправки можно будет благодаря математическим расчетам. Изображения закодированы простыми числами. Это даст возможность внеземным цивилизациям его легко понять. Рисков такой Космической Миссии нет. Сигнал не может повредить никаким космическим аппаратам и в целом он является экологичным. В Конвенции ООН содержится пункт, который позволяет отправлять сигналы в космос, если они несут позитивный посыл и там нет агрессии. Информация с рисунками детских мечтаний такой точно есть. За одну секунду сигнал будет проходить 300 тыс километров. И он будет лететь 41 световой год к планетной системе TRAPPIST -1, которая находится в созвездии Водолея. Там есть четыре экзопланеты, которые соответствуют критериям наличия жизни, а значит, возможно, там есть жидкая вода, а значит и жизнь. Их презентовали NASA и внесли в каталог в 2017 году", - добавляет Присяжный.

Одновременно с радиосигналом мечты в космос 28 сентября на главной улице страны по адресу Крещатик 36 на Kyiv Lights Festival время в небо взлетит световой луч - это будет художественная визуализация космического события. Золочев - Киев - Вселенная - планета TRAPPISTA-1.

Дополненная реальность будет совмещена с 3D мапингом, и невероятная картинка откроется на всем здании Киевской городской государственной администрации на Хрещатик 36. Авторы- художники SKILZ. Вход на фестиваль будет свободным, а каждый присутствующий сможет приобщиться к историческому событию, увидеть мечты и включить дополненную реальность, чтобы наблюдать, как оживают рисунки мечтаний, дотронуться до мечты через свой смартфон, делать фото и видео. Для этого необходимо установить специальное бесплатное приложение Promin Mriy (Промінь мрій). Ожидается более 500 000 посетителей за два дня.

Как мечты полетят к звездам радиосигналом и светом одновременно с двух точек можно будет наблюдать в прямом эфире ТСН и на онлайн трансляции. Об этом событии будет снят документальный фильм.

"Мы провели всеукраинское исследование, которое показало, что способность детей мечтать угасает, а современное общество не развивает у них это умение. Только 5% детей мечтают, другие 95% имеют преимущественно материальные желания, а 38% родителей не знают, о чем фантазируют их дети. При этом почти все дети хотят иметь суперсилу, но мечты - это и есть суперсила, данная нам с рождения. Мы покажем всем сверхмощную силу мечты, которая преодолеет триллионы километров, прикоснётся к звездам и станет Вечностью, покажем, что наши мечты могут все и даже стать частью Вселенной. Будущее начинается с мечты. Мы верим, что в настоящих желаний нет границ! Те, кто мечтают - достигают всех вершин, не ограничивают себя рамками во взрослой жизни. Дети увидят, как их маленькие фантазии станут огромными! И все обязательно теперь сбудется. Запуск "Проміня мрія" точно вдохновит детей мечтать", - отмечает куратор проекта Лидия Таран.

Рисунки детских мечтаний в течение года собирались во время всеукраинского арт-марафона #моядитячамрія в туре по городам и онлайн, в частности, на уроках мечтаний в школах и больницах страны. В Космос полетят рисунки детей, мечтающих о мире, найти свою семью, возвращении домой, быть здоровыми, сыграть в футбол с марсианами, покатать маму в космос, стать котом, отрастить хвост русалки, изобрести новые источники энергии, научиться летать, чтобы все животные не умирали, останавливать время, открыть портал счастья, побывать в волшебном лесу и еще множество невероятных идей и надежд. Во время нажатия кнопки Пуск на космической станции и в пункте управления миссией будут присутствовать дети-мечтатели со всех областей страны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!