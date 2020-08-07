В Украине открылся художественно-образовательный проект для детей "Первый шаг в большое искусство"
Национальная оперетта Украины при поддержке Украинского культурного фонда представляет новый художественно-образовательный проект для детей "Первый шаг в большое искусство".
В рамках проекта будут созданы четыре спектакля, которые познакомят детей с миром творчества и музыки. Премьера состоится этой осенью, правда, сначала в онлайн-формате, для безопасности наших маленьких зрителей. Перед командой проекта непростая задача - подготовить четыре полноценных спектакля для малой сцены за короткий период, да еще и в непривычных карантинных условиях.
- У нас в Театре всегда был высокий темп работы. Национальная оперетта, кроме спектаклей, организует еще и фестивали и много других разнообразных культурных событий, поэтому к новым вызовам - не привыкать. А добавляет сил нам важность такого проекта… Ведь мы хотим заинтересовать детей музыкой, рассказать о музыкальных инструментах, традиционных и совсем оригинальных, о творчестве известных композиторов, представить интересные факты и легенды мира музыки. И, кто знает, может, эти первые шаги в искусство станут большой дорогой любви и творчества в их жизни. Это - наша сверхзадача, - рассказывает менеджер проекта Татьяна Зилинская.
Национальная оперетта готовит для детей четыре спектакля с неповторимыми приключениями. Каждый из них несет свою тематическую окраску. Один спектакль будет о развитии джазового искусства, второй - о том, как украинская колыбельная повлияла на создание джазового хита и о всемирном джазмене, который родился в Украине! В другом спектакле - вместе с героями зрители отправятся в творческое путешествие в Африку, узнают, почему ритм так важен, увидят и услышат немало африканских музыкальных инструментов - в основном, конечно, разнообразные барабаны, а не только уже привычные джембе. Еще одна история - о давних украинских инструментах, легендах и реальных историях их возникновения, об их атмосферном звучании. А еще зрители узнают о неожиданных переплетениях традиций, музыки и быта в разных странах - например, о том, почему коррида повлияла на один из самых известных танцев, который стал визитной карточкой Испании.
- Я уже давно работаю над разнымипроектам как художник и режиссер. Симбиоз моего опыта прекрасно помогает в создании нового творческого продукта "Первый шаг в большое искусство". Работать в театре поэтому и интересно, что он сочетает в себе практически все виды искусств. Думаю, что настоящая магия музыки, театра и искусства в целом состоит именно в том, что его трудно отделить от обыденной жизни, как невозможно отделить от человека дыхание, - отмечает режиссер спектакля Богдан Полищук.
Спектакли запланированы как настоящий микс приключений ... с пластическими решениями, игрой на музыкальных инструментах, вокалом, теневым театром и, обязательно, интересными героями. Именно так создатели проекта хотят открыть детям красоту мира музыки, чтобы научить их лучше понимать ее.
Премьера проекта "Первый шаг в большое искусство" запланирована на октябрь нового театрального сезона Национальной оперетты. А пока есть возможность понаблюдать за процессом создания его, ведь команда проекта освещает весь творческий процесс в социальных сетях. Не пропустите и будьте готовы к приключениям в мире музыки вместе с Национальной опереттой!
Страничка проекта в Инстаграм.
Страничка проекта в Фейсбук.