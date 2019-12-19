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19 декабря • обновлено в 16:12
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В сеть случайно слили редкое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми

1.2т
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В сети появилось редкое фото Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма со всеми тремя детьми.

Фото появилось в сети по ошибке, поскольку было задумано как традиционная ежегодная поздравительная открытка по случаю Рождества.

В сеть случайно слили редкое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми

cosmo.ru

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Прежде, чем опубликовать открытку на своем официальном сайте, Кейт и Уильям решили отправить ее тем, кого хотели поздравить лично. Среди них оказался ветеран Королевских Военно-Воздушных Сил — коммандер Дон Маккафферти. Он же не удержался и разместил это фото в своем аккаунте в Twitter.

В сеть случайно слили редкое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми
В сеть случайно слили редкое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Кейт Миддлтон Принц Уильям
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