В ноябре в Черногории состоятся дни молодых украинских талантов

Дни молодых украинских талантов в Черногории состоятся 2-9 ноября 2020 в культурно-информационном центре "Budo Tomovic" в столице Черногории Подгорице. В рамках мероприятия будет представлена ​​выставка юных украинских художников МАЛЮЙ.UA и концерт молодых украинских артистов.

Черногорцы увидят 55 лучших работ Всеукраинского художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA, который проводился в течение двух месяцев и собрал творения юных украинских художников со всей Украины в возрасте от 5 до 21 лет, среди которых работы детей-сирот, переселенцев и детей с мест у линии разграничения. Юные художники показали уникальное видение и превосходное мастерство - в выполнении работ использовались различные техники и материалы: масло, акварель, гуашь, уголь, пастель, карандаши, тушь, линеры, рапидографы, смешанные техники, планшет. Победителей выбирало уважаемое жюри, которое состояло из черногорских художников и деятелей культурной сферы: знаменитые черногорские художники Роман Джуранович, Мирко Драгович, Хайдана Костич, Матан Вуксевич, Лилияна Колунджич, директор KIC "Budo Tomovic" Снежана Буржан, педагог Музеев и Галерей Подгорице Ваня Вукович, директор культурного центра "Nikola Đurković" в Которе Татьяна Ильцев Мильенович и Президент Ассоциации изобразительных искусств Черногории Игорь Раксевич. Глава жюри - директор Национального музея Черногории, директор Управления по защите культурного наследия Черногории, член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Анастасия Миранович.

На торжественном открытии Дней молодых украинских талантов в Черногории состоится концерт молодых украинских артистов, в котором примут участие Любовь Гриценко, Даниэла Дмитриева, София Сальвариду, София Егорова.

Любовь Гриценко, 13 лет, артистка школы эстрадного мастерства и продюсерского центра "Talant Production". Обладательница невероятного тембра голоса, Люба воплощает образ самой Украины. Победительница многих всеукраинских и международных конкурсов, она представляла Украину на знаковых мероприятиях в разных странах мира.

Даниэла Дмитриева, 12 лет, американка украинского происхождения. С двух лет девочка занимается вокалом и танцами. Несколько лет Даниэла прожила в Лондоне, где совершенствовала свои музыкальные и хореографические способности, а вернувшись в Киев, сделала новый шаг в развитии своих талантов в школе эстрадного мастерства и продюсерском центре "Talant Production".

София Сальвариду, 13 лет, родилась и много лет проживала в Греции, где принимала участие в дипломатических мероприятиях, а в Украине выступала вместе с известными артистами на главных площадках страны. Ни фестиваля София не оставляла без призового места, ее талант сделал ее лауреатом многих всеукраинских и международных фестивалей.

София Егорова - 20-летняя певица и актриса, гордость Украины - за ее хрупкими плечами более 200 побед на международных конкурсах и фестивалях! София начала петь в 10 лет, в 12 лет приняла участие в своем первом вокальном конкурсе, в 16 состоялся первый сольный концерт молодой певицы, а за последние два года София выступала на крупнейших концертных площадках Европы.

В концерте также примут участие юные черногорские артисты: Комнен Вукович, Яна Секлоца, Анжела Стиепович, Дора Грбович, Ивона Брнович.

Проект организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, STUDIORAR и KIC "Budo Tomovic" при поддержке Посольства Украины в Черногории. Партнером Всеукраинского художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA выступил Национальный музей Тараса Шевченко, особая благодарность главному хранителю фондов музея Юлии Шиленко. Организаторы, партнеры, художники, талантливые дети - много прекрасных людей объединилось для создания этого замечательного праздника искусства и дружбы между Украиной и Черногорией!