В МОЗ рассказали, почему нельзя трясти ребенка
В Украине 5% родителей трясут ребенка с целью успокоения и не знают, что он переживает период так называемого "фиолетового плача".
Между тем, тряска может быть смертельно опасной. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Так, синдром детского сотрясения, по определению Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), – это тяжелая форма физического насилия над ребенком, которая возникает в результате сильного трясения за плечи, руки или ноги.
Тряска ребенка может привести к таким последствиям, как:
потеря сознания,
проблемы с дыханием (нерегулярное дыхание или его отсутствие),
отсутствие пульса,
изменение режима сна,
рвота,
судороги,
раздражительность,
ухудшение или потеря аппетита,
нарушение зрения,
слепота,
нарушение речи,
тяжелая двигательная дисфункция,
задержка в развитии,
серьезные повреждения головного мозга,
инвалидность и даже смерть.
В МОЗ также напомнили, что фиолетовый плач первых месяцев жизни, из-за которого родители часто прибегают к тряске, – это период в жизни ребенка, в течение которого он может плакать больше пяти часов в день без всякой на то причины. Он начинается в двухнедельном возрасте и может продолжаться до 3-4 месяцев.
Фиолетовый (PURPLE) – это сокращение от английских слов, предложенное Национальным центром синдрома детского сотрясения, США, что означает:
Peak (пик)– плач достигает пика в два месяца, затем уменьшается.
Unpredictable (непредсказуемый) – длительный плач начинается и прекращается без всякой причины.
Resistant (стойкий) – ребенок может плакать длительное время, несмотря на успокоения.
Pain (боль) – у ребенка выражение боли на лице.
Long (долго) – плач может длиться часами.
Evening (вечер) – ребенок больше плачет вечером.
Исследование, проведенное МОО "Международный центр развития и лидерства" совместно с экспертами-медиками, показало, что в Украине 5% родителей трясут ребенка с целью успокоения и не знают, что он переживает период "фиолетового плача".
В МОЗ отметили, что "Международный центр развития и лидерства" совместно с уполномоченным президента Украины по правам ребенка и Клубами Ротари в Украине реализует проект "Не тряси ребенка", в рамках которого создан ряд образовательных видео и печатных материалов, которые рассказывают об этой проблеме и пути ее предупреждения.
"Будьте терпеливыми, не трясите ребенка, а она подарит вам много радостных моментов в жизни! А еще, по данным исследований, наличие хотя бы одного ребенка в семье увеличивает продолжительность жизни родителей на 1,5-2 года", – призвали в МОЗ.
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