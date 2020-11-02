В МОЗ рассказали, почему нельзя трясти ребенка

В Украине 5% родителей трясут ребенка с целью успокоения и не знают, что он переживает период так называемого "фиолетового плача".

Между тем, тряска может быть смертельно опасной. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Так, синдром детского сотрясения, по определению Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), – это тяжелая форма физического насилия над ребенком, которая возникает в результате сильного трясения за плечи, руки или ноги.

Тряска ребенка может привести к таким последствиям, как:

потеря сознания,

проблемы с дыханием (нерегулярное дыхание или его отсутствие),

отсутствие пульса,

изменение режима сна,

рвота,

судороги,

раздражительность,

ухудшение или потеря аппетита,

нарушение зрения,

слепота,

нарушение речи,

тяжелая двигательная дисфункция,

задержка в развитии,

серьезные повреждения головного мозга,

инвалидность и даже смерть.

В МОЗ также напомнили, что фиолетовый плач первых месяцев жизни, из-за которого родители часто прибегают к тряске, – это период в жизни ребенка, в течение которого он может плакать больше пяти часов в день без всякой на то причины. Он начинается в двухнедельном возрасте и может продолжаться до 3-4 месяцев.

Фиолетовый (PURPLE) – это сокращение от английских слов, предложенное Национальным центром синдрома детского сотрясения, США, что означает:

Peak (пик)– плач достигает пика в два месяца, затем уменьшается.

Unpredictable (непредсказуемый) – длительный плач начинается и прекращается без всякой причины.

Resistant (стойкий) – ребенок может плакать длительное время, несмотря на успокоения.

Pain (боль) – у ребенка выражение боли на лице.

Long (долго) – плач может длиться часами.

Evening (вечер) – ребенок больше плачет вечером.

Исследование, проведенное МОО "Международный центр развития и лидерства" совместно с экспертами-медиками, показало, что в Украине 5% родителей трясут ребенка с целью успокоения и не знают, что он переживает период "фиолетового плача".

В МОЗ отметили, что "Международный центр развития и лидерства" совместно с уполномоченным президента Украины по правам ребенка и Клубами Ротари в Украине реализует проект "Не тряси ребенка", в рамках которого создан ряд образовательных видео и печатных материалов, которые рассказывают об этой проблеме и пути ее предупреждения.

"Будьте терпеливыми, не трясите ребенка, а она подарит вам много радостных моментов в жизни! А еще, по данным исследований, наличие хотя бы одного ребенка в семье увеличивает продолжительность жизни родителей на 1,5-2 года", – призвали в МОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, уроки музыки улучшают память и внимание у детей. К таким выводам пришли ученые из Папского католического университета Чили, которые провели анализ мозга детей, занимавшихся музыкой.